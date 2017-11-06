Брюссельський суд відпустив екс-лідера Каталонії

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Бельгійський суддя відпустив відстороненого лідера Каталонії Карлеса Пучдемона і чотирьох його колег з уряду Каталонії під підписку про невиїзд.

У рішенні суду зазначено, що всі п'ятеро осіб не мають права виїжджати з країни, а також зобов'язані повідомляти владі про своє місце проживання.

Колишні каталонські чиновники добровільно здалися поліції Бельгії, після того як Іспанія видала загальноєвропейський ордер на їх арешт.

Карлос Пучдемон і декілька його колег втекли до Бельгії, після того як Мадрид увів в Каталонії пряме правління через оголошення регіоном незалежності в односторонньому порядку.

Він заявив, що не повернеться в Іспанію, поки йому не дадуть гарантії на справедливий судовий розгляд.

В Іспанії усім п'ятьом висунули звинувачення в змові, підривній діяльності та розтраті державних коштів. У разі доведення їх провини їм загрожує до 30 років позбавлення волі.

Очікується, що колишні урядовці повинні постати перед судом впродовж 15 днів. У Бельгії є 60 днів на те, щоб видати обвинувачених Мадриду, однак, якщо ті не стануть заперечувати видачу в судовому порядку, вона може відбутися значно раніше.

Копирайт изображения AFP Image caption Карлос Пучдемон в будівлі прокуратури у Брюсселі

Європейська демократична партія Каталонії, до якої належить Пучдемон, оприлюднила заяву, у якій йдеться, що те, що він добровільно здався владі "показує бажання не уникнути судового переслідування, а захищати себе під час справедливого і неупередженого процесу, який можливий в Бельгії, але вкрай сумнівний в Іспанії".

Парламент Каталонії проголосував за проголошення незалежності від Іспанії тиждень тому, після проведення невизнаного Мадридом референдуму про незалежність 1 жовтня.

Жодна країна не визнала результатів голосування, а центральна влада Іспанії незабаром після цього ввела в Каталонії пряме правління, скориставшись раніше 155 статтею конституції про зупинення автономії одного з регіонів. Парламент Каталонії розпустили, Пучдемона відсторонили з посади, нові вибори призначили на 21 грудня.

Крім самого Пучдемона, в ордері на арешт зазначено прізвища керівників ще чотирьох міністерств розпущеного уряду: сільського господарства, охорони здоров'я, освіти та культури.

Копирайт изображения EPA Image caption Четверо колег Пучдемона також здалися бельгійській владі

Усі вони в неділю вранці добровільно прийшли до федеральної поліції Бельгії разом зі своїми адвокатами й вимагати допиту під час слухання, яке тривало 10 годин.

У кількох містах Каталонії в неділю знову пройшли акції протесту проти затримання Мадридом восьми регіональних політиків і двох активістів, яких демонстранти вважають політичними в'язнями.