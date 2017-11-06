Поліція затримала 79 фанатів через бійку в Києві

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Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом бійки між футбольними вболівальниками, яка сталася у неділю у Голосіївському районі Києва. Про це повідомили у відділі комунікації поліції столиці.

У результаті 79 осіб доставили до відділу поліції. Троє людей звернулися за допомогою до лікарів, уточнили в поліції.

За попередньою інформацією, конфлікт виник між вболівальниками спортивних клубів. Фанати домовилися про зустріч у конкретному місці, після чого почали з'ясовувати стосунки.

Працівники поліції встановили особисті дані учасників конфлікту, на частину з них склали адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 185 (злісна непокора законному озпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу про адміністративні правопорушення та відпустили.

У поліції додали, що трьом потерпілим надали медичну допомогу, на цей час у лікарні перебуває лише один чоловік, двоє інших - залишили медичний заклад.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею хуліганство. Санкція статті передбачає покарання - до чотирьох років позбавлення волі.