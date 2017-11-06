"Райські папери": що пов'язує міністра торгівлі США з Росією?

Копирайт изображения AFP Image caption Уилбур Росс сыграл важную роль в политической и бизнес-карьере Трампа

Один з ключових членів адміністрації президента США Дональда Трампа має ділові зв'язки з людьми з оточення Володимира Путіна, які перебувають під американськими санкціями. Про це свідчить новий глобальний витік офшорних документів, що отримав назву "Райське досьє" (Paradise Papers).

Міністр торгівлі США Вілбур Росс має фінансові інтереси в компанії Navigator Holdings, яка, ймовірно, щорічно заробляє мільйони доларів на транспортуванні нафти і газу для російської енергетичної фірми "Сибур".

Два великі акціонери "Сибура" тою чи іншою мірою перебувають під санкціями США.

Представник міністра не заперечує інформацію, що стала відомою внаслідок витоку.

"Міністр Росс відмовляється від будь-яких питань, пов'язаних з трансокеанськими судами, - сказав речник Росса програмі ВВС "Панорама", додавши, що міністр "тісно співпрацює з комітетом із етики торгового відомства, щоб забезпечити найвищі етичні стандарти".

Серед акціонерів "Сибура" - імовірний зять президента Росії Володимира Путіна Кирило Шамалов. Він володіє 3,9% акцій компанії.

Член "ближнього кола" Путіна Геннадій Тимченко, щодо якого США запровадили персональні санкції, і Леонід Міхельсон, засновник компанії "Новатек", також є великими акціонерами "Сибура".

Сам "Сибур" і Кирило Шамалов не перебувають під санкціями. Стосовноо батька Шамалова Миколи санкції діють.

Представник міністерства торгівлі заявив, що Вілбур Росс ніколи не зустрічався з російськими акціонерами "Сибура".

США запровадили санкції після анексії Криму в 2014 році. Додаткові обмеження наклали минулого року через імовірне втручання Росії у президентські вибори в США.

Нові витоки неодмінно викличуть питання про зв'язки Росії з командою Дональда Трампа. Перебування Трампа на посаді було затьмарене твердженнями про те, що російська влада намагалися вплинути на результат виборів. Сам американський лідер назвав звинувачення "фейковий новинами". Зв'язки з Росією в США зараз є предметом розслідування.

Вілбур Росс і Дональд Трамп знають один одного більше чверті століття. Росс зіграв ключову роль в угоді про банкрутство казино Трампа "Тадж-Махал" в Атлантік-Сіті в 1990-х роках.

Біограф Трампа Девід Кей Джонстон сказав ВВС: "Якби не Вілбур Росс, Дональда Трампа не було б у Білому домі".

Основний клієнт

Компанія WL Ross & Co, яка була заснована Вілбуром Россом, вперше інвестувала в Navigator Holdings у 2011 році.

Під час розслідування з'ясувалося, що Росс, судячи з усього, зберігає фінансову зацікавленість в Navigator Holdings через низку компаній, зареєстрованих на Кайманових островах.

Інформація про деякі з цих компаній була розкрита Россом, коли він став міністром торгівлі, але за правилами розкриття інформації йому не довелося заявляти про свою зацікавленість в Navigator Holdings.

Із річного звіту Navigator за 2016 рік свідчать, що 31,5% компанії на момент його публікації як і раніше належали структурам, в яких у Росса є частка, при цьому вартість активів самого Росса залишається невідомою.

Коли Трамп зустрів Росса

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп на відкритті казино "Тадж-Махал" у 1990 році

Ще в 1990 році після гучної фінансової битви Дональд Трамп відкрив своє третє казино в американському Атлантик-Сіті - "Тадж-Махал", названий "восьмим чудом світу".

Бізнес не вдався. Трамп інвестував у казино 675 мільйонів доларів, зібраних за допомогою високоприбуткових "сміттєвих облігацій". Ставка цих цінних паперів становила 14% в рік. Виконати свої фінансові зобов'язання Трампу було важко.

До справи взявся Вілбур Росс. У Rothschild Inc. він представляв розгніваних власників облігацій, але йому подобався стиль Дональда Трампа.

Біограф Трампа Девід Кей Джонстон сказав: "Вілбур Росс був ключовим на перемовинах у ситуації, коли Дональду Трампу вдалося уникнути банкрутства і потрапляння на звалище історії. Тому що Росс бачив цінність в імені Трампа".

На щорічному саміті "Конкордія" у 2017 році Росс заявив: "Коли ви зустрічаєте людей, які перебувають під величезним фінансовим тиском, ви дійсно можете зрозуміти, з чого вони зроблені, і він (Трамп. - Ред.) був зроблений з матеріалу набагато більш міцного, ніж багато власників проблемних компаній".

Відклавши банкрутство на майбутнє, Трамп розплатився за боргами і почав рухатися вгору у списку Forbes.

Вілбур Росс став членом правління Navigator в 2012 році; міністерство торгівлі США заявило, що на момент підписання угоди з "Сибуром" того ж року Росса в правлінні компанії не було.

Але з березня по листопад 2014 року, коли США запровадили санкції проти Росії за анексію Криму (в тому числі проти компанії "Новатек" Міхельсона), Вілбур Росс все ще був членом правління Navigator.

Протягом цього періоду Navigator продовжувала розширювати свої зв'язки з "Сибуром". За даними Navigator, російський холдинг забезпечив 9,1% загального прибутку компанії в 2015 році порівняно з 5,3% в 2014 році.

Росс залишив раду директорів Navigator в листопаді 2014 року, коли його місце посіла Венді Терамото - бізнес-партнерка чинного міністра торгівлі США. Терамото була у раді директорів Navigator до 2017 року.

У 2016 році "Сибур" як і раніше входив до п'ятірки основних клієнтів Navigator, переважно експортуючи російський газ до Європи і потенційно забезпечуючи значний дохід людям з оточення Путіна, що перебувають під санкціями.

Цього року Navigator флот суден, які використовує для роботи з "Сибуром", з двох до чотирьох. "Сибур" забезпечив Navigator дохід в розмірі 68 млн доларів.

Немає жодних припущень, що Вілбур Росс порушив будь-які закони.

Однак Деніел Фрід, який керував запровадженням американських санкцій проти Росії за президента США Барака Обами, заявив ВВС, що ведення бізнесу із "Сибуром" було б помилкою для будь-якого американського чиновника.

"Я б радив будь-якому клієнту, який прийшов до мене, триматися подалі від "Сибура" або кого-небудь ще, хто перебуває під санкціями або пов'язаний з особами, які перебувають під санкціями... З причини, як мінімум, репутаційних ризиків".

Але схоже, що Росс зберіг близькі стосунки з "Сибуром".

У день, коли Дональд Трамп висунув Росса на пост міністра торгівлі США, останній вирушив до нью-йоркського ресторану. Там з підвищенням його привітали високопоставлені менеджери Navigator Holdings, повідомляє Bloomberg.

Як передають, Росс сказав гендиректору Navigator Holdings: "Ваші інтереси пов'язані з моїми. Економіка США ростиме. І Navigator отримуватиме від цього вигоду".

Іншим найважливішим клієнтом Navigator була державна венесуельська нафтова компанія Petroleos de Venezuela (PDVSA). Цього року вона потрапила під санкції США.

В американському міністерстві торгівлі сказали, що Росс "в цілому підтримує санкції адміністрації США щодо Росії та інших суб'єктів".