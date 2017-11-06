Мільйон користувачів завантажили фейковий WhatsApp
Користувачі завантажили фейкову версію месенджера WhatsApp понад мільйон разів - перш ніж її видалили з Google Play.
За словами учасників форуму на Reddit, у фейковій версії була реклама, а ще вона могла завантажувати певні програми на девайси користувачів.
Ту версію месенджера вже видалили.
Розробники програми доклали зусиль, аби їхня версія виглядала як реальна від компанії WhatsApp Inc.
Вони використовували ту ж назву, але замінили пробіл спеціальним знаком.
Користувачі, які встановили справжню версію WhatsApp, не потрапили до цієї "пастки".