Мільйон користувачів завантажили фейковий WhatsApp

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Користувачі завантажили фейкову версію месенджера WhatsApp понад мільйон разів - перш ніж її видалили з Google Play.

За словами учасників форуму на Reddit, у фейковій версії була реклама, а ще вона могла завантажувати певні програми на девайси користувачів.

Ту версію месенджера вже видалили.

Розробники програми доклали зусиль, аби їхня версія виглядала як реальна від компанії WhatsApp Inc.

Вони використовували ту ж назву, але замінили пробіл спеціальним знаком.

Користувачі, які встановили справжню версію WhatsApp, не потрапили до цієї "пастки".