Прикордонника Колмогорова випустили з-за ґрат

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Прикордонника Сергія Колмогорова, якого раніше засудили до 13 років в'язниці за вбивство цивільного біля Маріуполя у 2014-му, звільнили з-під варти. Таке рішення у понеділок ухвалив Вищий спецiалiзований суд.

Він направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Це Приморський райсуд Маріуполя.

Так суд задовольнив касаційну скаргу захисту і скасував вирок про 13 років ув'язнення.

Проте маріупольський суд у рамках нового розгляду знову обиратиме запобіжний захід для Сергія Колмогорова.

"Як верховний головнокомандувач вболівав і вболіваю за долю Сергія Колмогорова. Добре, що суд прийняв рішення про перегляд його справи з урахуванням всіх її складних обставин", - написав президент Петро Порошенко у Facebook.

"Війна це суворий час, і не ми її розпочинали, і кожна втрата нам болить. Іноді й сама Вітчизна має брати під захист своїх захисників", - додав він.

Що за справа?

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Військовослужбовця 79-го прикордонного загону Сергія Колмогорова засудили до 13 років позбавлення волі за статтями про "умисне вбивство" і "перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що призвело до тяжких наслідків".

У вересні 2014 року він у районі Маріуполі відкрив вогонь по цивільному автомобілю. Тоді загинула жінка.

Захист Сергія Колмогорова наполягає, що він виконував наказ й автомобіль потерпілих не зупинився на наказ силовиків. Відомо також, що стріляли й інші прикордонники.

Обвинувачення стверджує, що Сергій Колмогоров не зробив попереджувальний постріл угору, як це передбачають інструкції прикордонників, а одразу почав стріляти в авто, яке знаходилося за 60-70 м.

У прокуратурі відзначають, що інцидент трапився не на облаштованому блокпості.

Обвинувальний вирок по цій справі виніс Приморського райсуд Маріуполя у листопаді минулого року. Пізніше його підтвердив Апеляційний суд Донецької області.