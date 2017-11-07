Трамп прибув до Південної Кореї на переговори щодо КНДР

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Президент США Дональд Трамп прибув до Південної Кореї. Одне із центральних питань порядку денного - ядерні амбіції Північної Кореї та торгівля з Сеулом.

Він прилетів з Токіо, після того, як у понеділок заявив, що Японія зможе збивати ракети Пхеньяна з американським обладнанням.

Також ключовим під час переговорів буде питання торгівлі. Президент Трамп хоче нових умов для угоди про вільну торгівлю між США та Південною Кореєю.

Він зустрінеться з президентом Мун Дже Іном, американськими військовими та місцевими політиками. Це перший президентський візит Дональда Трампа до п'яти країн Азії.

Перед поїздкою до Південної Кореї, пан Трамп написав у Twitter про "величезне військове та енергетичне замовлення" з Японії, а також хвалив президента Муна.

Попри те, що президент перебуватиме в Південній Кореї лише 24 години, це, мабуть, найбільш символічна зупинка в його азіатському турне, каже кореспондент BBC у Сеулі Робін Брант.

Візит покликаний зміцнити військовий альянс, який давно охороняє Південну Корею, і наголосити, що сила в єдності - це повідомлення, яке президенти США та Південної Кореї хочуть надіслати північнокорейському лідерові Кім Чен Ину просто через кордон, вважає кореспондент.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Востаннє два лідери зустрічалися під час засідання Генасамблеї ООН у вересні.

Водночас між двома лідерами є свої суперечності. Дональд Трамп раніше звинуватив уряд Мун Дже Іна в спробі заспокоїти КНДР.

Він також раніше критикував угоду про вільну торгівлю між США та Південною Кореєю і дав зрозуміти, що хоче переговорити про її умови.

У Сеулі багато хто сподівається, що пан Трамп не буде повторювати свою риторику проти Північної Кореї чи говорити експромтом про "вогонь і лють", що багато хто вважає запальним та зайвим, вважає кореспондент ВВС.

У Сеулі та інших містах відбулися протести проти візиту Дональда Трампа. Утім, були і зібрання на честь його приїзду.

Наступного тижня він поїде до Китаю, В'єтнаму та Філіппін.