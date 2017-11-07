У Сіднеї авто в'їхало у школу: загинули двоє дітей

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Двоє восьмирічних хлопчиків загинули після того, як в клас початкової школи у Сіднеї врізався автомобіль, повідомили в поліції.

Ще троє дівчаток з травмами потрапили до лікарні.

Більшість з інших 19 дітей, що були в класі, медики оглянули на місці, повідомила місцева влада.

За кермом автівки перебувала 52-річна жінка, її забрали до відділку поліції. Влада не вірить, що наїзд був скоєний зумисно.

Інцидент стався у середній школі Banksia Road вранці у вівторок за місцевим часом.

Медики швидкої допомоги назвали побачену картину "справжнім пеклом".

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Двох хлопців забрали до найближчої лікарні, де вони померли від отриманих травм. Дев'ятирічна дівчинка перебуває у важкому стані, стан двох інших восьмирічних дівчат стабільний, повідомили місцеві чиновники.

За інформацією поліції, "декілька" інших дітей отримали незначні пошкодження, їм надали допомогу на місці інциденту.

"Це дуже і дуже важко, адже ми самі є батьками та людьми", - заявив представник поліції.

У жінки-водія авто візьмуть аналіз крові та сечі, поліція розслідує обставини аварії.

Поки не відомо, чи мала жінка якийсь стосунок до школи, кажуть чиновники.

Один з очевидців розповів, що після аварії бачив "велику діру" в стіні школи, коли прийшов туди, почувши крики.

"Я бачив кров, на підлозі лежали діти, просто лежали й кричали", - розповів очевидець.