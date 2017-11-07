У Сіднеї авто в'їхало у школу: загинули двоє дітей
Двоє восьмирічних хлопчиків загинули після того, як в клас початкової школи у Сіднеї врізався автомобіль, повідомили в поліції.
Ще троє дівчаток з травмами потрапили до лікарні.
Більшість з інших 19 дітей, що були в класі, медики оглянули на місці, повідомила місцева влада.
За кермом автівки перебувала 52-річна жінка, її забрали до відділку поліції. Влада не вірить, що наїзд був скоєний зумисно.
Інцидент стався у середній школі Banksia Road вранці у вівторок за місцевим часом.
Медики швидкої допомоги назвали побачену картину "справжнім пеклом".
Двох хлопців забрали до найближчої лікарні, де вони померли від отриманих травм. Дев'ятирічна дівчинка перебуває у важкому стані, стан двох інших восьмирічних дівчат стабільний, повідомили місцеві чиновники.
За інформацією поліції, "декілька" інших дітей отримали незначні пошкодження, їм надали допомогу на місці інциденту.
"Це дуже і дуже важко, адже ми самі є батьками та людьми", - заявив представник поліції.
У жінки-водія авто візьмуть аналіз крові та сечі, поліція розслідує обставини аварії.
Поки не відомо, чи мала жінка якийсь стосунок до школи, кажуть чиновники.
Один з очевидців розповів, що після аварії бачив "велику діру" в стіні школи, коли прийшов туди, почувши крики.
"Я бачив кров, на підлозі лежали діти, просто лежали й кричали", - розповів очевидець.