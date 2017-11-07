У Японії "чорну вдову" засудили до страти

Копирайт изображения AFP Image caption Тісако Какехі була заміжня чотири рази

У Японії засудили до смертної кари Тісако Какехі на прізвисько Чорна вдова. Жінку визнали винною у вбивстві чоловіка і двох коханців, а також у спробі замаху на життя знайомого з метою отримання спадщини.

Окружний суд Кіото засудив 70-річну жінку до повішення, незважаючи на аргументи захисту про те, що підсудна страждає недоумством.

Тісако Какехі здійснювала вбивства "з любові до грошей", пояснив суддя.

Підсудна вислухала вирок безпристрасно. Раніше вона заявила суддям, що "навіть якщо її стратять завтра, вона помре з посмішкою".

За даними слідства, Какехі змушувала своїх чоловіків ковтати ціаністий калій, переконуючи жертв, що це харчові добавки.

Розтин встановив, що в тілах загиблих міститься велика кількість синильної кислоти. Сліди отрути виявили й у будинку Какехі.

За останні 20 років жінка мала чотирьох чоловіків, а всього перебувала в близькому зв'язку з понад 10 чоловіками, які померли за дивних обставин.

Зі своїм останнім чоловіком вона прожила всього місяць.

Як спадкоємиця своїх жертв літня японка отримала майже 9 млн доларів, але більшу частину цих коштів втратила на невдалі фінасові операції.

Судовий процес над Тісако Какехі нагадав про справу іншої "чорної вдови" - Канаї Кідзіма, засудженої у 2012 році до смерті за вбивство трьох коханців. Суд встановив, що жінка вбивала своїх жертв після того, як брала у них в борг гроші.