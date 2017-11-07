Російський суд не відпустив Гриба під домашній арешт
Краснодарський суд Росії відхилив апеляційну скаргу, залишивши в силі рішення суду першої інстанції про арешт 19-річного українця Павла Гриба, затриманого на території Білорусі, до 4 січня 2018 року.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні суду у вівторок.
Захист Павла Гриба клопотав про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Перед початком судового засідання Генконсульство України в Ростові-на-Дону заявило про готовність винайняти та оплатити помешкання для Павла Гриба.
Павла Гриба до зали суду не привезли, він брав участь в засіданні через відеозв'язок з камери в Краснодарському СІЗО.
На засіданні суду була присутня мати Павла Марія Гриб.
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19-річний українець Павло Гриб зник на території Білорусі ще 24 серпня. Лише через 14 днів ФСБ Росії надало українським дипломатам інформацію, що він у СІЗО у Краснодарі. Його затримали за звинуваченням за статтею "про тероризм".
Два тижні доля хлопця була невідома. Білоруські правоохоронці заявляли, що у них його немає.
До Гомеля Павло Гриб поїхав на зустріч із дівчиною, з якою переписувався спершу у VK, а потім у Skype.
Родина Павла Гриба звернулась із заявою до Європейського суду з прав людини щодо дій Росії, які можуть загрожувати життю хлопця.
Його родичі наполягають, що Павло Гриб потребує постійного медичного догляду. Водночас українця оглядали лише російські медики.