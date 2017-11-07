Вічний вогонь у Києві залили цементом

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Вночі проти 7 листопада невідомі залили цементним розчином "Вічний вогонь" у парку Вічної Слави в Києві - про це повідомили у міській адміністрації.

Коли поліція прибула на місце події зранку, то знайшла вісім відер, в яких порушники імовірно принесли розчин цементу, додали у повідомленні.

"Подібні акти вандалізму - ганебний приклад неповаги до історії та пам'яті героїв. Впевнений, що вандалам не уникнути відповідальності. Ми сподіваємось, що правоохоронці оперативно встановлять осіб, які це зробили", - заявив заступник голови КМДА Олексій Резніков.

Він сподівається, що знайти порушників допоможе відео із камер спостереження.

Мотиви вчинку поки що невідомі, додали у мерії.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Передають, що пам'ятник майже одразу відновили

Водночас заступник керівника штабу у Всеукраїнському союзі ветеранів АТО Віталій Чорний написав на Facebook, що "невідомі патріоти загасили пекельний вічний вогонь".

6 листопада відзначають річницю визволення Києва від ницистів. Передають, що напередодні люди традиційно приходили до Вічного вогню з червоними гвоздиками.

Як передав кореспондент ВВС, очевидці на місці кажуть, що ввечері біля пам'ятника було багато квітів, однак вночі їх нібито забрали.

У Москві цього дня - 7 листопада - проводять марш, присвячений параду 1941 року на честь річниці Жовтневого перевороту.

Раніше в Україні часто руйнували пам'ятники радянським діячам, але згодом більшість із них демонтували у рамках декомунізації.