Рада підтримала у першому читанні нову виборчу систему

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Верховна Рада у вівторок підтримала проект нового виборчого кодексу. За таке рішення проголосувало 226 депутатів.

Цей законопроект врегулювує систему виборів до парламенту, місцевих органів самоврядування та президентських виборів.

Зокрема, автори пропонують запровадити на виборах до Верховної Ради "відкриті" партійні списки кандидатів у регіональних виборчих округах.

Водночас парламент ще має ухвалити цей законопроект у другому читанні та в цілому.

Ухвалений у першому читанні законопроект розроблено на основі проекту Виборчого кодексу України, який був поданий робочою групою під керівництвом вже екс-депутата Юрія Ключковського ще у березні 2010 року.

Той проект кодексу свого часу отримав позитивний висновок Венеціанської Комісії.

Зміна виборчої системи - одна з вимог протестувальників під парламентом.