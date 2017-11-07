Гастролі російських артистів узгоджуватимуть із СБУ - указ
Порошенко підписав закон, який регулюватиме проведення в Україні гастролей російських артистів. Указ вже оприлюднили на сайті президента.
"У разі, якщо учасником запланованого гастрольного заходу є громадянин країни-агресора, організатор не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення гастрольного заходу подає до Служби безпеки України запит", - йдеться у документі.
В українському правовому полі у низці документів країною-агресором названа тільки Російська Федерація.
СБУ протягом десяти днів має надати організаторам інформацію про наявність чи відсутність підстав недопущення громадянина країни-агресора до участі у гастролях.
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При цьому організатори зобов'язані надати СБУ достовірну інформацію про власні імена та прізвища артистів, а також про їхні сценічні псевдоніми.
Після отримання позитивного висновку від СБУ організатор може укласти з гастролером договір про виступ.
У разі порушення цієї процедури організатора концерту можуть оштрафувати на 320 000 гривень.
Також новий документ передбачає, що в Україні заборонені гастролі артистів, внесених до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
Нещодавно міністерство культури вже оприлюднило такий перелік артистів та акторів, де є 112 людей.
Останніми роками СБУ часто забороняє в'їзд до України російським та іноземним артистам, які виступали на території анексованого Криму або на підконтрольних бойовикам районах Донбасу.