Убивство Окуєвої організували четверо людей - Геращенко

Копирайт изображения UNIAN Image caption Плакат із зображенням загиблої Аміни Окуєвої на пам'ятнику Дюку в Одесі

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що до вбивства добровольця АТО Аміни Окуєвої причетна група зі щонайменше чотирьох людей.

"Це зухвалий злочин, який вчинили, за нашою інформацією, не менш як чотири особи. І тому цю групу потрібно якомога швидше знайти і затримати, поки вони не вчинили наступних тяжких злочинів", - наголосив депутат.

За словами пана Геращенка, слідчі також знайшли автомат, із якого розстріляли автомобіль, у якому перебувала пані Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв.

Радник міністра зазначив, що на автоматі знайшли сліди ДНК, які можуть належати людині, яка ймовірно з нього стріляла.

30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої та її чоловіка, колишнього командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи.

Пані Окуєва загинула, а пан Осмаєв був поранений.