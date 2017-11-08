Загострення в АТО: загинули двоє військових - штаб
Наприкінці минулої доби ситуація в зоні АТО знову загострилася, унаслідок бойових дій загинули двоє українських військових, ще троє були поранені, повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.
Вогневі провокації посилилися "майже уздовж усієї лінії розмежування", йдеться у повідомленні.
Загалом за минулу добу бойовики 17 разів порушили перемир'я, кажуть в штабі АТО.
Сили АТО 12 разів, використовуючи піхотне озброєння, "жорстко пригнічували активність противника", додали у штабі.
У самопроголошеній "ДНР" звинувачують у порушенні перемир'я українських військових.