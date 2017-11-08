Twitter збільшить ліміт до 280 знаків, але не для всіх

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Twitter планує збільшити кількість символів у твітах з 140 до 280 для більшості користувачів.

Новий ліміт не стосуватиметься твітів, написаних японською, китайською та корейською мовами, які можуть передавати більше інформації в одному символі.

Перед тим соцмережа провела випробування серед невеликої групи користувачів.

Воно почалося у вересні та стало відповіддю на скарги. Деякі користувачі нарікали, що їм важко вмістити свої думки у 140 символів.

Ця зміна є частиною плану Twitter із залучення нових користувачів.

Стислість

Під час тестування нововведення лише 5% твітів перевищували 140 символів і лише 2% з них містили понад 190 символів, розповіла соцмережа.

Але у тих, хто використовував довші твіти, побільшало фолловерів і вони проводили більше часу на сайті, додав Twitter.

"Протягом перших кількох тестових днів багато хто використовував увесь ліміт у 280 знаків, оскільки це було чимось новим. Але незабаром їхня поведінка нормалізувалася", - пише продакт-менеджер Twitter Аліза Розен.

Збільшення ліміту символів не має вплинути на враження користувачів від сайту, зазначають у Twitter.

"Але що важливо: у більшості випадків люди писали твіти, коротші за 140 символів, і стислість Twitter залишилася", - додає пані Розен.

Зараз у Twitter 330 мільйонів активних користувачів.

Для порівняння - Instagram має 800 млн, а Facebook понад два мільярди користувачів.