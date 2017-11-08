Студентам підвищать стипендії на 18% - Гройсман

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Уряд України вирішив з 1 листопада підвищити стипендії на 18%, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"З 1 листопада ми ухвалюємо рішення - підвищуємо стипендії, як академічні, так і соціальні, для українських студентів на 18%", - сказав він на засіданні уряду.

За словами пана Гройсмана, уряд шукав "варіанти, як це зробити".

"Зараз рішення знайдено", - зазначив прем'єр, однак жодних подробиць не повідомив.

"Політиканам хочу сказати: критикуйте і за це", - додав він.

На думку оглядачів, попередні підвищення соціальних виплат - мінімальної зарплати та пенсій - супроводжуються пришвидшенням інфляції.