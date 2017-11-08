У Каталонії протестують проти затримань екс-лідерів регіону

Копирайт изображения EPA Image caption Протестувальники вимагають відпустити з-під варти усунутих ледерів регіону

У Каталонії активісти, які виступають за незалежність цього регіону від Іспанії, заблокували кілька основних доріг і деякі залізничні шляхи на знак протесту проти затримання усунутих керівників регіону.

Сепаратистські профспілки закликали до загального страйку, але великі профспілки цей заклик не підтримали.

Попри перебої у роботі транспорту, магазини й підприємства в регіоні працюють.

Прем'єр-міністр Маріано Рахой закликав мешканців Каталонії до активної участі у позачергових місцевих виборах, яка б допомогла Іспанії пережити кризу.

У своїй промові перед парламентом він захищав рішення Мадрида запровадити в Каталонії пряме правління після того, як регіон в односторонньому порядку проголосив незалежність.

Звернувшись до колишнього президента Каталонії Карлеса Пучдемона, пан Рахой заявив:

"Регіональний лідер не може заявити, що конституція не діє на його території. Регіональний лідер не може вигадати паралельну правову базу... І регіональний лідер не може в односторонньому порядку проголосити незалежність частини державної території".

Копирайт изображения AFP Image caption Поліція намагається прибрати протестувальників, які блокують вулиці

У середу деякі демонстранти вийшли на вулиці з сепаратистськими прапорами та гаслами "Свободу політичним в'язням".

Повідомляли про невеличкі бійки, які сталися, коли поліція звільняла деякі дороги від активістів.

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Зараз під вартою перебувають вісім каталонських політиків.

Мадрид веде щодо них розслідування у справі про повстання та заклики до бунту, пов'язаній з одностороннім проголошенням незалежності Каталонії.

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Карлес Пучдемон і четверо його соратників виїхали до Бельгії після того, як іспанська влада запровадила в Каталонії пряме правління.

Бельгійський слідчий суддя ще не вирішив, чи виконувати ордер на арешт пана Пучдемона, виданий іспанським судом минулого тижня.

Усунутий лідер Каталонії був звільнений під заставу, і має з'явитися у суді 17 листопада.