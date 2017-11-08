Квота української музики на радіо зросла до 30%

Image caption Радіостанції вже перевиконують квоту на українську музику на радіо

З 8 листопада 2017 року мінімальна квота на частку україномовних пісень в ефірі радіостанцій збільшується до 30% на добу.

Закон щодо встановлення мінімальних квот на україномовні пісні на радіо Верховна Рада схвалила 16 червня 2016 року. З 8 листопада 2016 року закон запрацював і початкова квота склала 25%.

З 8 листопада квота зростає до 30%, а з 8 листопада 2018 року - до 35%.

Квота рахується протягом доби, а також обов'язково її мають дотримуватись у часових проміжках з 7 до 14 години, а також з 15 до 22 години.

Також закон встановлює, що у перший рік щонайменше 50% передач та інформаційних блоків мають бути українською мовою, з другого року - 55%, а з третього - 60%.

Окремо у законі вказано, що радіостанції, у ліцензії яких передбачена трансляція не менше 60% пісень мовами країн ЄС, квота на українську складає 25%.

Напередодні підвищення квоти у Нацраді з питань телебачення та радіомовлення вказували, що більшість радіостанцій почали виконувати квоту на 30% пісень українською мовою ще кілька місяців тому.