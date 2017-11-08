Україна позичить у Європі 10 млрд грн на харківське метро

Копирайт изображения metro.kharkov.ua Image caption Метро Харкова

Уряд України схвалив залучення від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку 320 мільйонів євро для розбудови харківського метро.

Обидві структури нададуть по 160 мільйонів євро.

Ці кошти використають для продовження Олексіївської гілки метро на 3,5 кілометра і будівництво двох нових станцій.

Раніше перший заступник Харківського міського голови Ігор Тереховрада заявляв, що рада директорів ЄІБ вже ухвалила остаточне рішення про надання місту 160 мільйонів євро, а в середині листопада остаточне рішення ухвалить ЄБРР, який виділить таку ж суму.

Чиновник вказує, що будівництво має розпочатись одразу після того, як парламент ухвалить проект бюджету на 2018 рік, в якому вже передбачені державні гарантії на отримання кредиту.

У мерії запевняють, що підрядників для робіт знайдуть на прозорих тендерах.

Харківський метрополітен - другий за кількістю станцій і довжиною ліній в Україні. Його ввели в експлуатацію 23 серпня 1975 року, а налічує воно три лінії та 29 станцій.