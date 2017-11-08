Фото охопленого полум'ям слоненяти отримало премію Sanctuary
Фотографія двох слонів, які тікають від натовпу людей, що підпалили тварин, перемогло на конкурсі знімків дикої природи журналу Sanctuary.
(Обережно: повна версія фото буде нижче та може викликати тривогу.)
На фотографію потрапило охоплене полум'ям слоненя та доросла тварина, які рятувались втечею в Індії.
Оголошуючи нагороду, журнал Sanctuary написав - "такий вид знущання … є рутиною".
Знімок зробили у Західній Бенгалії, де конфлікти між людьми та слонами є звичними.
Невідомо, що потім сталось із двома слонами на фотографії з провінції Банкура.
Цей район часто потрапляє у новини через загибель людей у сутичках зі слонами.
Під час такої ж сутички зробили і це фото. Натовп розлючених чоловіків кидав у двох тварин "полум'яними смоляними кулями", розповів автор фото Біплаб Газра.
Він згадує, що, втікаючи, слоненя "розгублено кричало".
"Для цих розумних, соціальних тварин, які гуляли континентом століттями, тут і зараз настало пекло", - додав він.
Фотографія привернула багато уваги у соціальних мережах.
Мешканець регіону Банкура Майнак Мазумдер прокоментував, що селяни відповідальні за "масштабні знищення місць проживання слонів", а слони піддаються "жахливим утискам та знущанням".
Проте, за його словами, слони також "творять безлад", знищуючи сільськогосподарські угіддя та ферми, а також "вбивають невинних людей".
Фото Біплаба Газри