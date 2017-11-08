Папа Римський розкритикував телефони у церкві

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Папа Франциск дорікнув вірянам у тому, що під час богослужіння вони багато користуються телефонами.

Він сказав, що його засмучує , коли багато людей тримають телефони, і навіть священики та єпископи роблять фото.

Понтифік не користується мобільними телефонами на людях і одного разу попросив молодь носити "Біблію" замість телефонів.

Тим не менше, він є відомим користувачем соцмереж і часто погоджується на селфі з вірянами. Він має мільйони фоловерів у Twitter.

Виступаючи на площі Святого Петра в Римі, Папа Франциск сказав, що меса - це час для молитви, а не для шоу.

"У певний момент священик, який проводить церемонію, каже "піднесіть ваші серця", він не каже,"піднесіть ваші телефони, щоб зробити фото "- це дуже потворна річ", - сказав Папа Римський.

"Так сумно, коли я проводжу месу тут чи всередині базиліки і бачу, як тримають багато телефонів і не тільки віряни, але і священики і єпископи! Ну Будь ласка", - звернувся до віруючих понтифік.