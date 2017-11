З нового фільму видалять сцени зі Спейсі

Копирайт изображения Reuters Image caption Кевіна Спейсі у фільмі замінить актор Крістофер Пламмер

Сцени з американським актором Кевіном Спейсі видалять з уже завершеного голлівудського фільму. Це стало наслідком скандалу, в ході якого дедалі більше людей звинувачують його у сексуальних домаганнях.

Роль Спейсі у фільмі "Всі гроші світу" (All the Money in the World) віддадуть іншому актору і перезнімуть сцени.

Очікують, що прем'єра фільму, режисером якого є Рідлі Скотт, відбудеться як і заплановано 22 грудня.

Спейсі, який зіграв нафтового магната Джона Пола Гетті, замінять на Крістофера Пламмера.

Сюжет стрічки побудований довкола викрадення онука Джона Пола Гетті 1973 року.

Як повідомляє видання Variety, Спейсі провів на знімальному майданчику близько двох тижнів, і у фільмі є багато сцен, де він - єдиний актор на екрані.

Звинувачення сексуального характеру проти Спейсі охоплюють часовий проміжок з середини 1980-х років до минулого року.

Його кар'єра похитнулася, коли 30 жовтня актор Ентоні Репп озвучив перші звинувачення у сексуальних домаганнях.

На фоні скандалу американська мережа Netflix призупинила виробництво серіалу "Картковий будинок", в якому Спейсі грав одну з головних ролей, і заявила, що розриває співпрацю з актором.

Спейсі також не отримає спеціальну премію "Еммі", церемонія вручення якої повинна відбутися в грудні.

Відтоді кілька інших людей також звинуватили його в хижацькій сексуальній поведінці. Зокрема колишня телеведуча новин Хезер Анру розповіла, що актор домагався її 18-річного сина.