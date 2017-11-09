Командувачем сил АТО призначили генерала Забродського

Копирайт изображения УНІАН Image caption У серпні 2014 року президент Порошенко присвоїв Михайлу Забродському звання Герой України

Новим командувачем сил АТО призначений генерал-лейтенант Михайло Забродський, який до цього командував Десантно-штурмовими військами ЗСУ.

Його призначення відбулося в рамках планової ротації, уточнив агенції "Інтерфакс" речник міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Керівництво Генштаба ЗСУ саме на нього зупинило свій вибір, у нього величезний досвід участі в АТО та планування різного роду операцій", - сказав пан Лисенко.

Термін дії ротації, за словами речника, є закритою інформацією та не підлягає розголошенню.

Раніше посаду командувача силами АТО займав генерал-лейтенант Олександр Локота.

У серпні 2014 року президент Порошенко присвоїв Михайлу Забродському звання Герой України.

За даними прес-служби президента, Забродський командував 95-ю окремою аеромобільною бригадою і відзначився у боях за Слов'янськ та гору Карачун.