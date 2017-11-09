Ємен опинився на межі "найбільшого голоду в світі"

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Контрольований повстанцями порт Ходейда є головним шляхом доставки допомоги ООН до Ємену

Ємен опинився на межі найбільшого впродовж останніх десятирічь голоду. Він загрожує "мільйонними жертвами", якщо постачання допомоги до цієї країни не відновиться, заявив чільний представник ООН.

Марк Лоукок, заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, закликав очолювану Саудівською Аравією коаліцію припинити блокаду країни.

У понеділок коаліція заблокувала повітряне, наземне і морське сполучення із Єменом по тому, як повстанці-хусити запустили ракету по Ер-Ріяду.

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Балістична боєголовка була перехоплена неподалік від столиці Саудівської Аравії.

Аравія заявила, що блокада потрібна для того, аби перекрити постачання зброї повстанцям із Ірану.

Іран заперечує, що постачає зброю бойовикам у Ємені, який воює із очолюваною Саудівською Аравією коаліцією від 2015 року.

Пан Лоукок розповідав у середу, 8 листопада, після наради у Раді безпеки ООН, про загострення ситуації у Ємені. Сама нарада проходила за зачиненими дверима.

"Я заявив членам Ради, що у разі, як блокада не припиниться, у Ємені почнеться голод, - повідомив Марк Лоукок журналістам. - І це буде найбільшим голодом у світі за останні десятиріччя, із мільйонами жертв".

Раніше цього тижня ООН та Червоний хрест попередили про "катастрофічну" ситуацію, що загрожує мільйонам жителів Ємену, які залежать від отримання міжнародної допомоги.

Червоний хрест заявив, що доставка медикаментів, життєво важливих для боротьби із епідемією холери, що вразила понад 900 тисяч людей у Ємені, також була заблокована.

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В ООН кажуть, що близько 7 мільйонів єменців опинилися на межі голоду.

Ємен майже повністю залежить від імпорту усіх життєво необхідних продуктів, проте ані ліки, ані харчі до країни не надходять.

Згідно із даними ООН, понад 8 670 людей - із яких 60% є цивільними - загинули, майже 50 тисяч отримали поранення під час авіаударів та боїв на суходолі відтоді, як коаліція втрутилася у громадянську війну у Ємені у березні 2015 року.