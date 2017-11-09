Копирайт изображения Getty Images Image caption У Державному департаменті з'являється надто мало нових працівників

Сполучені Штати втратили 60% кар'єрних дипломатів від січня поточного року. Такі дані оприлюднила голова профспілки, що представляє інтереси американських дипломатів.

"Керівні ранги вичерпуються із шаленою швидкістю", - написала Барбара Стівенсон, голова Американської асоціації працівників зовнішньополітичної служби (AFSA), у листі до наступного номеру журналу Foreign Service.

Пані Стівенсон, колишній посол США у Панамі, твердить, що службу "обезголовили" і позбавили найбільш талановитих працівників.

"Раптова втрата настільки багатьох чільних службовців має серйозний, швидкий і відчутний вплив на здатність Сполучених Штатів впливати на світові події", - вважає пані Стівенсон.

ВВС звернулося до Державного департаменту за коментарем щодо таких тверджень.

Занепад американської дипломатії?

Барбара Плетт Ашер, кореспондент при Державному департаменті, BBC News

Цей лист є останнім криком відчаю із середовища дипломатів-ветеранів, які намагаються попередити про "зростаючі загрози" для Державного департаменту.

Вони кажуть, що масові звільнення розчарованих чільних службовців позбавляють відомство десятирічь досвіду.

Вони також застерігають, що замороження залучення нових працівників нижчих рангів ще більше послабить відомство у майбутньому.

Крім того, є й затримки із політичними призначеннями на ключові посади.

Затримки пояснюються обмеженим колом кваліфікованих кандидатів. Президент Трамп відмовляє кожному, хто виступав проти його кандидатури, а більшість республіканців у зовнішній політиці робили саме це.

Рекс Тіллерсон наразі перебуває посеред процесу реорганізації і оптимізації Державного департаменту. Раніше він відкидав закиди, що криза із персоналом впливає на ефективність роботи відомства, перераховуючи міжнародні питання, над якими працює Держдеп, і кар'єрних дипломатів, які допомагають у вирішенні цих питань.

Все це дозволяє пані Стівенсон розмірковувати над тим, кому може бути вигідно "послабити американську зовнішньополітичну службу".

За даними організації, створеної у 1924 році, скоротилася не лише кількість послів, але й інших дипломатичних співробітників, які мають високі ранги.

Голова профільної профспілки також додає, що якби це відбувалося із військовими найвищих рангів, то вона б "очікувала громадського обурення".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дедалі більше поширюються припущення, що і сам Рекс Тіллерсон не залишиться довго на посаді Державного секретаря

Колишній Державний секретар Мадлен Олбрайт, яка рішуче підтримувала Гілларі Клінтон під час президентських виборів, заявила телеканалу MSBNC, що "дуже глибоко стурбована" браком працівників, оскільки "ви не можете бути головною силою у світі, якщо не маєте ефективної дипломатичної служби".

Минулого тижня президента Трампа запитали про вакансії у дипломатичному відомстві.

"Я - єдине, що має значення", - відповів він.