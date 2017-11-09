Рада схвалила новий закон про комунальні послуги
Автори документа і уряд твердять, що цей закон зробить ринок комунальних послуг якісним і прозорим.
У четвер відповідний законопроект у другому читанні та в цілому підтримали 262 депутати.
"Ми пропонуємо процедури, як жителі і споживачі будуть укладати договори на отримання всього комплексу послуг ЖКГ: на послуги з управління, водопостачання, теплопостачання, поводження з відходами, газу та електрики", - сказала заступник голови профільного парламентського комітету Альона Бабак.
Віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що цей закон - "перший крок до можливості мешканців багатоповерхового сектору впливати на надання якісних послуг по справедливій ціні".
Закон передбачає наступне:
- запровадження типового договору на управління будинком, у якому будуть виділені плата за комунальні послуги і управління,
- можливість вибору колективного чи прямого договору у багатоквартирних будинках,
- виокремлення з квартплати послуги вивезення сміття,
- запровадження перевірки якості послуг,
- можливість зменшення розміру плати за комунальні послуги у разі, якщо їх не було надано або надано у поганій якості,
- право не сплачувати вартість комунальних послуг (крім теплопостачання), якщо споживач не жив у помешканні понад 30 календарних днів.
Як повідомила Альона Бабак, закон передбачає пеню у 0,01% за кожен день прострочення оплати комунальних послуг після дати, коли вичерпаний термін платні. Цю норму запровадять з 1 січня 2019 року. Якщо споживач отримає зарплатню із затримкою, або ж держава невчасно перераховує кошти на субсидії, штрафні санкції не застосовуються.
У юридичному управлінні Верховної Ради звернули увагу, що закон передбачає багато посилань на інші законодавчі акти. Відтак, на думку експертів, у ньому не дотримується принцип правової визначеності, який дозволяє трактувати його однозначно.
У першому читанні проект ухвалили ще у лютому 2016 року. Очікується, що він має доповнити ухвалений у 2015 році закон "Про особливості права власності у багатоквартирному будинку".