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В огляді іноземної преси 9 листопада:

на український "план Маршалла" поки що немає коштів

Британія чинить супротив санкціям проти офшорів

експерти вважають за доцільне подовжити переговори щодо "брекзиту"

повоєнне покоління в Нідерландах хоче обирати, як померти

План допомоги без спонсорів

Польське видання Rzeczpospolita пише, що реалізація так званого "плану Маршалла" для України поки що впирається в головну проблему - відсутність реальних спонсорів.

Видання цитує одного з авторів ініціативи, литовського міністра закордонних справ, Лінаса Лінкявічуса, який визнає, що покищо проект не має гарантованого фінансування.

Вільнюс розраховує на те, що план матиме підтримку на саміті Східного партнерства, що відбудеться 24 листопада. На думку авторів проекту, перші 5 млрд євро Україна отримає вже в 2018 році, пише видання.

Але покищо Брюссель, як і Берлін з Парижем, мовчать щодо шансів реалізації проекту, пише видання. А без їхньої участі "план Маршалла" для України навряд чи можна буде реалізувати.

Видання наголошує, що відповіді не дає і польське міністерство закордонних справ - попри те, що Польща була співзасновницею ініціативи Східного партнерства.

"Литва посідає місце центральноєвропейського лідера, який опікується проблемами Східного партнерства, по суті відбираючи цю роль у Польщі, яка не занадто в це ангажується", - каже колишній віце-міністр закордонних справ Польщі Павел Коваль. І скептично додає, що литовська ініціатива має мало шансів на саміті, програма якого була виписана набагато раніше.

"З іншого боку, через те, що Литва підняла планку так високо, програми підтримки для України можуть бути більшими", - каже він.

Британія захищає офшори?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британські заморські території часто згадуються у "Райських паперах"

Британія намагається протистояти суворим заходам запланованим ЄС проти офшорних зон, що дозволяють уникати податків, пише видання Independent.

За словами видання, під час зустрічі Європейської Ради цього тижня, на якій обговорювався нещодавній витік фінансових документів, відомий як "Райські папери", Британія намагалася пом'якшити підхід ЄС до офшорів. Разом з Люксембургом та Мальтою, британці виступили проти санкцій щодо офшорних зон.

На думку видання, Британія побоюється, що санкції вдарять по її заморських територіях - таких, як Бермуди та Кайманові Острови, що згадувалися в "Райських паперах".

"Цього разу ми повинні показати пальцем на Британію", - наголосив євродепутат Свен Гегольд.

"Британія та її заморські території домінують на мапі офшорних зон. Британія і є однією з найбільших офшорних зон світу. Будучи членом ЄС, британський уряд роками сповільнював боротьбу ЄС з ухилянням від податків та відмиванням грошей", - наводить видання слова депутата.

Раніше Британія заявляла, що вважає некоректним називати її заморські території, що фігурують в "Райських паперах" офшорними зонами.

Відкласти "брекзит" та виграти

Копирайт изображения AFP Image caption Меркель порадили зробити "брекзит" довшим

Група економічних експертів порадила Ангелі Меркель не поспішати з перемовинами щодо "брекзиту", а, краще - взагалі відкласти їх на принаймні два роки, пише видання Daily Mail.

П'ять провідних економістів, також відомих як "п'ять мудреців", заявили канцлерці Німеччини, що подовження переговорів щодо "брекзиту" буде "розумним" рішенням, пише видання.

За словами експертів, Британії варто просто відтворити умови членства в ЄС на найближчих два роки, поки не буде виконано бюджет ЄС до 2020 року.

"Рада експертів вважає, що одноразове відтермінування [переговорів щодо брекзиту], що збереже статус кво, буде розумним рішенням", - цитує газета рекомендації експертів.

Про таке відтермінування мала б попросити Британія, і воно мало б отримати одностайну підтримку країн-членів ЄС, пише видання.

"Якщо [уникнути "брекзиту"] неможливо, метою переговорів має бути умова, яка б мінімалізувала втрати для обох сторін. Очевидно, що аби досягти такої угоди, знадобиться більше часу", - цитує видання щорічну доповідь експертів в німецькому парламенті.

Евтаназія більше не табу?

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У Нідерландах зростає кількість людей, які обирають евтаназію, пише британське видання Guardian.

Цього року, понад 7000 мешканців Нідерландів підуть з життя за власним вибором за допомогою та під наглядом лікарів, пише видання. Це на 67% більше, ніж п'ять років тому.

Стівен Пляйтер, директор єдиної в країні спеціалізованої клініки, що надає такі послуги, називає таке зростання "кінцем табу" на вбивство пацієнтів, які самі хочуть померти.

Закон про евтаназію хувалили в Нідерландах 2002 року. Він передбачав "добровільне та обгрунтоване прохання в контексті незносних страждань та відсутності перспективи покращення або альтернативного лікування".

Цього року в Нідерландах було складено 18000 заявок на евтаназію, зокрема 2500 в клініці пана Пляйтера, яка є по суті благодійною організацією, та витрати якої покриваються стандартним полісом страхуванням здоров'я, пише видання.

"Якщо раніше й існувало певне табу, зараз його немає. Існує покоління, повоєнне покоління, яке підходить то того етапу в житті, коли настає смерть. У цього покоління дуже чітке бачення того, як має виглядати кінець їхнього життя", - каже Пляйтер.

Звичайно, у такої практики є і свої противники. Професор Тео Боер в 2002 підтримував новий закон, але зараз вважає, що практика стала занадто поширеною, а підхід до неї занадто "спеціалізованим", пише видання.

"Так, у них є знання, але вони стають занадто досвідченими. Ніколи не можна звикати до того, що допомагаєш комусь померти". - каже він про таких лікарів.

Дмитро Зоценко, служба Моніторингу ВВС