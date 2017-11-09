Копирайт изображения UNIAN Image caption Наразі відомий лише урядовий варіант проекту бюджету на 2018 рік

Від 9 до 17 листопада у Києві працюватиме технічна місія МВФ, головна увага якої буде присвячена проекту бюджету на наступний рік.

"Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ ... для проведення технічного обговорення проекту бюджету на 2018 рік", - зробив коротку заяву з цього приводу голова представництва фонду в Україні Йоста Люнгман.

Нині уряд очікує, що депутати розглянуть поданий ще у вересні законопроект 14 листопада. Раніше передбачалося, що перше читання проекту має відбутися цього тижня.

Втім, за законом, перший розгляд проекту бюджету має відбуватися ще до 20 жовтня.

Уряд представив депутатам попередній кошторис на наступний рік за місяць до цієї дати.

За "традицією" кількох попередніх років ухвалення бюджету відбувається "під ялинку" - в останні дні чи навіть години перед Новим роком. Голосування нерідко відбувалося без обговорення, а також "у пакеті" із податковими новаціями, що всупереч Податковому кодексу запроваджувалися з перших днів нового року.

Минулого року голосування за бюджет завершилося за 10 днів до Нового року, але його розгляд і голосування відбувалися вночі.

Втім, як виглядає, цьогорічний проект не матиме кардинальних податкових новацій.

Урядовці розраховують, що наступного року українська економіка зростатиме швидше (+3% зростання ВВП), а інфляція буде повільнішою (7%).

Чи будуть гроші?

Останній транш від МВФ на 1 млрд доларів - за програмою розширеного фінансування - надійшов до України у квітні цього року. Тоді настуну порцію позики очікували до кінця весни-початку літа. Проте його отримання узгоджують і досі.

Серед необхідних умов для цього голова представництва нещодавно називав врегулювання проблеми із ціною на газ для населення, ухвалення законів про приватизацію і антикорупційний суд.

У Національному банку очікують, що наступний транш від МВФ надійде вже наступного року. Проте мінінстр фінансів висловлював сподівання, що це може статися ще до кінця поточного року.