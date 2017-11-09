Рани, отримані вдень, загоюються швидше - науковці

Рани загоюються швидше, якщо людина поранилася протягом дня, а не після настання сутінок, свідчить нове дослідження.

Науковці виявили, що нічні опіки загоюються в середньому 28 днів, а ті, яких людина зазнала удень, - лише 17.

Вчені кажуть, що їх вразила ця різниця.

Команда з Лабораторії молекулярної біології британської Ради медичних досліджень спостерігала за 118 пацієнтами з опіками.

Цей ефект пояснюють біологічним годинником, який цілодобово працює практично в кожній клітині людського тіла.

Дослідження опубліковане в журналі Science Translational Medicin.

Воно показало, що в середньому різниця в часі зцілення у тих, хто постраждав вночі і протягом дня, становить 11 днів.

Як продемонструвало детальне лабораторне дослідження, клітини шкіри під назвою фібробласти змінюють свої властивості за 24 години.

Фібробласти - це "швидка" допомога тіла, що першою поспішає на місце травми, щоби закрити рану.

Протягом дня вони "заряджені" на реакцію, але вночі втрачають цю здатність.

Дослідники вважають, що ці знання допоможуть поліпшити хірургічну практику.

Деякі препарати, такі як стероїдний кортизол, можуть "перезавантажити" годинник окремих клітин тіла, і у такий спосіб посприяти нічним процедурам.

До того ж, тіло різних людей має різні "хронотипи".

Отже, можливо, має сенс планувати операції відповідно до 24-годинних "циркадних ритмів" пацієнтів.

Втім, ця ідея поки що не пройшла тестування.