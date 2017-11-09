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Верховна Рада збільшила обсяг житлових субсидій для громадян у 2017 році на 7,6 мільярди гривень.

Відповідні зміни до бюджету депутати підтримали в четвер.

Тепер загальний обсяг субвенцій на оплату послуг ЖКГ складе 68,8 млрд гривень.

У 2015 році уряд вирішив наблизити комунальні тарифи до ринкової вартості послуг.

Це дозволило боротися з одвічною проблемою держбюджету, який витрачав десятки мільярдів гривень на дотації "Нафтогазу", щоби підтримувати низькі ціни для населення.

Проте одночасно з цим з'явилася проблема десятків мільярдів гривень витрат на субсидії, якими уряд хоче захистити незаможних від підвищення тарифів.

Від 2015 року бюджетні витрати на субсидії зросли більш ніж у три з половиною рази.

За деякими даними, зараз їх отримують понад 60% домогосподарств.

Від жовтня цього року субсидії розраховують на основі доходів людей за перше півріччя поточного року.

У середу парламент також частково монетизував субсидії.

Від 2018 року держава і постачальники тепла вестимуть розрахунки щодо субсидій "живими грошима". Зараз вони відбуваються як взаємозалік.

Монетизація поки не торкнеться населення, та уряд обіцяє, що це станеться згодом.

Це нововведення вже давно рекомендували Світовий банк та МВФ.