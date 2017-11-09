Суд відпустив заступника міністра Павловського з-під домашнього арешту

  • 9 листопада 2017
Павловський Копирайт изображения UNIAN

Апеляційний суд змінив запобіжний захід заступнику міністра оборони Ігорю Павловському на особисте зобов'язання.

Про це повідомив його адвокат українським ЗМІ.

"Павловського взяли на поруки два Героя України", - сказав Роман Кравець "Інтерфаксу".

Суд також зобов'язав Павловського не відлучатися з міста, де він живе, без дозволу слідчого, здати закордонний паспорт та не спілкуватися з іншими фігурантами справи.

Детективи НАБУ затримали високопосадовця 11 жовтня, і наступного дня Солом'янський суд відправив його під домашній арешт у Житомирі.

Заступника міністра підозрюють у причетності до розтрати 149 млн гривень під час закупівлі пального для міноборони.

У цій справі фігурують іще троє чиновників відомства, зокрема директор департаменту держзакупівель МО.

Пан Павловський усі звинувачення заперечує.