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Апеляційний суд змінив запобіжний захід заступнику міністра оборони Ігорю Павловському на особисте зобов'язання.

Про це повідомив його адвокат українським ЗМІ.

"Павловського взяли на поруки два Героя України", - сказав Роман Кравець "Інтерфаксу".

Суд також зобов'язав Павловського не відлучатися з міста, де він живе, без дозволу слідчого, здати закордонний паспорт та не спілкуватися з іншими фігурантами справи.

Детективи НАБУ затримали високопосадовця 11 жовтня, і наступного дня Солом'янський суд відправив його під домашній арешт у Житомирі.

Заступника міністра підозрюють у причетності до розтрати 149 млн гривень під час закупівлі пального для міноборони.

У цій справі фігурують іще троє чиновників відомства, зокрема директор департаменту держзакупівель МО.

Пан Павловський усі звинувачення заперечує.