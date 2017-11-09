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В Іжевську завалилася частина багатоквартирного житлового будинку. Причиною міг стати вибух газу.

Інцидент стався на вулиці 10 років Жовтня, повідомляє місцеве управління МНС. Очевидці викладають у соцмережі фото з місця події.

За словами однієї з місцевих інформагенцій, повністю завалився ріг будинку з першого по дев'ятий поверх.

У МНС повідомили, що є постраждалі, але їхню кількість не уточнюють.

Поки відомо лише про двох людей, яких витягли з-під завалів. Їх передали лікарям.

"Вікна долетіли до перехрестя"

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"Я під'їжджав до перехрестя вулиць 10 років Жовтня та Удмуртської, коли пролунав гучний звук - завалився ріг будинку. Вікна квартир долетіли до перехрестя, одне з них впало на два автомобілі, які чекали на зелений сигнал світлофора", - розповів Російській службі Бі-бі сі очевидець на ім'я Віталій.

За його словами, вулицю відразу перекрили.

Ще один очевидець розповів Бі-бі-сі, що перед завалом бачив яскравий спалах в районі п'ятого поверху будівлі.

Про гучний звук, схожий на вибух, говорили й інші свідки.

У мережі з'явилися кадри з місця події, зняті незабаром після інциденту. На них видно, що рятувальники оглядають уламки будинку з ліхтариками.

У МНС підтвердили, що під завалами можуть залишатися люди і зараз їх шукають.

"Вибух побутового газу"

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На місце події приїхав глава Удмуртії Олександр Бречалов, він очолив оперативний штаб, повідомила Бі-бі-сі його прес-секретар Катерина Волкова.

"Попередня причина вибуху, про яку йому доповіли - вибух побутового газу", - сказала вона.

Мешканців інших під'їздів будинку евакуюють і планують спрямувати у два пункти тимчасового розміщення.

За неофіційними даними, евакуювати можуть близько 500 осіб.

Слідство вже порушило кримінальну справу.