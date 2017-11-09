Трамп у Китаї похвалив Сі Цзіньпіна

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Фрагмент виступу Дональда Трампа - мова оригіналу

Президент США Дональд Трамп під час візиту до Пекіна відкрито похвалив китайського лідера Сі Цзіньпіна. Це стало разючим контрастом із його колишньою критикою політики Китаю в таких важливих питаннях, як відносини з КНДР і міжнародна торгівля.

У своїй промові він закликав пана Сі "наполегливо працювати" над тим, щоби переконати Північну Корею відмовитися від ядерної зброї.

Заторкнувши питання китайського торгового профіциту, президент США здивував багатьох заявою про те, що він не звинувачує Китай, бо країна "скористалася шансом".

Китай заявив, що для деяких секторів знизить ринкові бар'єри.

Президент США перебуває в Китї з державним візитом. Дональд Трамп прибув до Пекіна в межах його великого турне п'ятьма країнами Азії.

Президенти провели переговори в четвер після урочистої привітальної церемонії для делегації США.

У заяві міністерства закордонних справ Китаю сказано, що країна усуне частину перешкод для входження американських компаній у свої банківський, страховий і фінансовий сектори, а також посчтупово скоротить акцизні мита на автомобілі.

Під час візиту підписано двосторонніх угод на суму $250 мільярдів, хоча наразі незрозуміло, яка частина цієї суми припадає на раніше укладені домовленості, а яка - на потенційні майбутні.

Втім, держсекретар Рекс Тіллерсон сказав журналістам, що підписані в Китаї угоди - "досить невеликі", якщо брати до уваги обсяги дисбалансу в двосторонній торгівлі.

Трамп і посередництво Китаю в питанні Кореї

У порядку денному візиту Дональда Трампа ключове місце належало загрозі для цілого регіону з боку Північної Кореї, а Китай - головний союзник Пхеньяна.

Президент Трамп сказав, що Китай може вирішиити проблему ядерної програми КНДР "легко і швидко".

Він додав: "Я закликаю (пана Сі) працювати дуже тяжко. Я знаю про вашого президента одну річ. Якщо він над чимось тяжко працює, то воно обов'язково буде зроблено".

Зі свого боку, Сі Цзіньпін заявив, що обидві сторони продовжать домагатися повного виконання санкцій ООН і забезпечувати "стійкого миру" на Корейському півострові.

У минулому Дональд Трамп був набагато критичнішим щодо позицій Китаю і в липні вислав твіт, у якому звинуватив Китай у тому, що Пекін "не робить для нас АНІЧОГІСІНЬКО з Північною Кореєю, а дає одні лиш балачки".