В уряді Британії нові перестановки

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У британському уряді здійснено нову перестановку після того, як минулого тижня пішов у відставку міністр оборони.

Прем'єр-міністр Тереза Мей призначила новим міністром з питань міжнародного розвитку Пенні Мордент. Вона замінить на цій посаді Пріті Патель, яка напередодні пішла у відставку.

44-річна колишня заступниця міністра з питань праці і пенсій, як і її попередниця на посаді міністра міжнародного розвитку, належить до числа політиків Консервативної партії, що під час референдуму 2016 року агітували за "брекзит".

Пріті Патель пішла у відставку в середу після того, як визнала "недостатню прозорість" низки її неофіційних зустрічей із урядовцями Ізраїлю.

Це вже друга відставка в британському уряді за тиждень.

Минулого тижня новим міністром оборони Великої Британії було призначено Гевіна Вільямсона, по тому як його попередник Майкл Феллон пішов з посади у зв'язку з нібито "не гідною звання міністра оборони" поведінкою.

Пана Феллона вважають найбільшою досі жертвою скандалу довкола сексуальних домагань.

Пані Мордент представляє в британському парламенті округ Північний Порстмут. Вона - резервіст Королівського флоту, а в 2015 році стала першою жінкою на посаді заступника міністра оборони з питань Збройних сил. Саме її називали найімовірнішою кандидаткою на пост Майкла Феллона минулого тижня.

Вона відмовилася коментувати своє призначення.

Вперше обрана до Палати громад у 2010 році, вона відповідала в міністерстві праці і пенсій за потреби людей з інвалідністю.

Вона зискала також славу, коли взяла участь у телепроекті Splash! у 2014 році.

Кореспондентка BBC з політичних питань Віккі Янг каже, що партія схвалить призначення Пенні Мордент, бо в його результаті в британському уряді збережеться гендерний баланс і баланс між міністрами, які підтримували на референдумі "брекзит" і які виступали за подальше членство в ЄС.

На посаді міністра міжнародного розвитку вона відповідатиме за розподіл £13 млрд коштів на закордонну допомогу.