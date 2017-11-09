Саудівська Аравія наказала своїм громадянам полишити Ліван

Копирайт изображения Reuters Image caption Портрет крон-принца Саудівської Аравії в місті Тріполі на півночі Лівану

Влада Саудівської Аравії закликала всіх своїх громадян, які нині перебувають у Лівані, негайно полишити цю країну, а іншим саудівцям не їздити до Лівану.

Відносини між обома країнами загострилися після того, як у суботу підтримуваний Саудівською Аравією прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі оголосив, що йде у відставку, бо, за його словами, він боїться за своє життя.

Невдовзі після цього Саудівська Аравія звинуватила ліванський шиїтський рух "Хезболла" в тому, що його бойовики запустили ракету по території Саудівської Аравії з території Ємену.

Багато ліванців побоюються, що їхня країна може бути втягнута в регіональний конфлікт між сунітською Саудівською Аравією і шиїтським Іраном.

Багато політичних партій Лівану закликають Саада Харірі повернутися на свою посаду. Вони також підозрюють, що саме саудівська влада змусила його оголосити про свою відставку.

Сам Харірі не зробив жодних додаткових заяв, але його канцелярія повідомляє, що він зустрічається з іноземними дипломатами в саудівській столиці Ер-Ріяді.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон, який саме відвідує країни Близького Сходу, несподівано заявив, що прибуде до Саудівської Аравії.

За його словами, він обговорить становище в Лівані і Ємені з крон-принцем Мухаммедом бін Салманом. Президент Макрон додав, що вже провів неформальну розмову з Саадом Харірі.

Копирайт изображения AFP Image caption Саад Харірі побоюється замаху на його життя

Оглядач ВВС з питань арабського світу Себастьян Ашер каже, що заклик Ер-Ріяда до своїх громадян лише посилить напруженість у Лівані.

Виступаючи на телебаченні в Ер-Ріяді, Саад Харірі сказав, що йде у відставку через те, що його нібито хочуть вбити.

У своєму відеозверненні Саад Харірі різко скритикував рух "Хезболла", а також Іран, що той рух підтримує.

Батько Харірі Рафік, який також був прем'єр-міністром Лівану, загинув у вибуху бомби в 2005 році. Багато хто звинувачує в цьому злочині "Хезболлу".