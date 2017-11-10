Доба в АТО: двоє українських військових поранені

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За минулу добу бойовики 19 разів порушили перемир'я, двоє українських військових поранені, повідомили у штабі АТО.

На луганському напрямку після 18 години бойовики чотири рази стріляли з піхотного озброєння та мінометів калібру 82 міліметри по позиціях ЗСУ у Луганському.

Сепаратисти обстріляли укріплення сил АТО біля Кримського,Трьохізбенки, Золотого, Валуйського.

"Крім того, близько 22 години бойовики випустили 20 снарядів із артилерії калібру 122 міліметри на околицях Старого Айдару", - зазначили у штабі.

На підступах до Донецька бойовики із гранатометів вели вогонь по позиціях ЗСУ неподалік Авдіївки.

На приморському напрямку сепаратисти стріляли біля Славного.