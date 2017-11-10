Стівена Сігала звинуватили в сексуальних домаганнях

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Американська кіноакторка Порша де Россі звинуватила актора і продюсера Стівена Сігала в сексуальних домаганнях.

Вона зіграла найбільші ролі в серіалах "Еллі Макбіл", "Уповільнений розвиток" і "Скандал".

Де Россі - лесбіянка, і останні дев'ять років живе в одностатевому шлюбі з американською телеведучою Еллен Лі Дедженерес.

У своєму Twitter вона розповіла, що прийшла до пана Сігала в офіс на кінопроби, і там він їй сказав, що за кадром важливо мати взаємну симпатію, після чого розстібнув блискавку на своїх шкіряних штанях.

Акторка каже, що потім вибігла з кімнати і розповіла своєму агентові про цей інцидент.

"Можливо, він не в твоєму смаку", - нібито відповіла їй агент.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Порша де Россі та її подруга Еллен Лі Дедженерес на премії MTV

Акторка не уточнила, для якого фільму проводили проби, і в якому році це сталося.

Еллен Лі Дедженерес поділилася твітами де Россі в своєму акаунті, де у неї 75 мільйонів підписників і написала: "Пишаюся своєю дружиною".

Менеджер Сігала повідомив BBC, що в актора ці заяви не коментують.

65-річний актор захоплюється східними єдиноборствами, і став відомим у 1980-і і 90-і роки, коли зіграв у бойовиках "В облозі" та "У смертельній небезпеці", які стали популярними.

У 2016 році він отримав російський паспорт з рук Володимира Путіна.

Пана Сігала почали звинувачувати в непристойній поведінці і домаганнях й інші жінки, серед яких акторка Джуліанна Маргуліс і супермодель Дженні Маккарті.

Хвиля звинувачень на адресу різних знаменитостей у харасменті піднялася після того, як в американській пресі жінки почали звинувачувати голлівудського продюсера Харві Вайнштейна у сексуальних домаганнях.

У соціальних мережах в інтернеті розгорнули кампанію, у якій закликали жертв домагань розповісти про інциденти публічно, поширюючи хештег #MeToo - "І мене теж".

Сам пан Вайнштейн категорично заперечує усі звинувачення у сексуальному насильстві.