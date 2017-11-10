Помер російський сатирик Задорнов - ЗМІ

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Російський гуморист Михайло Задорнов помер у п'ятницю на сімдесятому році життя через рак. Про це повідомила Агентству міських новин "Москва" телеведуча Регіна Дубовицька, а також телеканал "Рен-ТВ", на якому виходила передача сатирика. Смерть пана Задорнова підтвердив також Йосиф Кобзон у розмові з RT.

Хворобу діагностували на початку 2016, у жовтні того ж року пана Задорнова шпиталізували, в грудні йому провели біопсію мозку.

У листопаді цього року пан Задорнов соборувався і перейшов із язичництва в православ'я.

Ще у 2014 році Україна заборонила в'їзд пану Задорнову.