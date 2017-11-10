ДТП на Харківщині: з лікарні виписали ще одну людину

Копирайт изображения UNIAN Image caption Квіти на місці смертельної ДТП на вулиці Сумській, у Харкові, 19 жовтня

Оксану Нестеренко, яка постраждала у резонансній ДТП в Харкові, виписали з лікарні. Про це повідомили у Харківській міській раді.

"Вона продовжить амбулаторне лікування вдома", - повідомила прес-служба ради.

У лікарні досі перебувають ще троє травмованих в аварії. Вагітна жінка, яка постраждала у ДТП, спить, зазначили в ОДА. Раніше її ввели в медикаментозну кому.

20 жовтня Київський районний суд Харкова арештував на два місяці водія автомобіля Lexus 20-річну Олену Зайцеву. Її підозрюють у наїзді на 11 пішоходів в центрі міста.

Її авто зіткнулося з позашляховиком Геннадія Дронова, якого також арештували до 19 грудня.