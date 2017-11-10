Екс-лідер Шотландії Салмонд вестиме ток-шоу на RT

Копирайт изображения PA Image caption Назва телепрограми проста: "Шоу Алекса Салмонда"

Колишній перший міністр Шотландії і екс-лідер Шотландської національної партії (SNP) Алекс Салмонд запускає ток-шоу на російському телеканалі RT, що фінансується державою.

Салмонд очолював партію і самоврядний уряд Шотландії аж до референдуму 2014 року, на якому виборці проголосували проти незалежності Шотландії.

За словами Салмонда, на його ток-шоу запрошуватимуть політиків, бізнесменів і зірок шоу-бізнесу.

Продюсером шоу Алекса Салмонда буде компанія Slainte Media, заснована Салмондом спільно з іншим політиком з SNP Тасмін Ахмед-Шейх.

Ось як він оголосив про своє шоу у Twitter.

RT на Заході вважають пропагандистським телеканалом, однак Салмонд закликав глядачів робити висновки самим.

У четвер телеканал RT, який у минулому називався Russia Today, погодився зареєструватися в США як іноземний агент, незважаючи на те, що досі компанія заперечувала, що просуває в Америці інтереси якоїсь держави.

В оприлюдненій у січні доповіді американських спецслужб сказано, що "Кремль вирішує, хто працює на RT, і ретельно контролює програми каналу, наймаючи людей, які можуть просувати стратегічний меседж Росії зі своїх власних ідеологічних переконань".

Однак сам Алекс Салмонд в інтерв'ю ВВС вказав, що "за останні рік або два гостями програм RT були 50 членів парламенту від Лейбористської партії, в тому числі і її лідер, 37 депутатів від Консервативної партії і 17 від SNP".

"Було б дивно, якби я заявив, що пішовши з парламенту, я відмовляюся створювати своє власне шоу за допомогою моєї власної компанії, яка перебуває під моїм повним редакційним контролем, тому що воно транслюватиметься на RT", - додав Салмонд.

Копирайт изображения Alex Salmond Image caption Ток-шоу вироблятиме медіа-компанія самого Салмонда

Колишній лідер SNP додав: "Було би чудово, якби люди подивилися це шоу. Якщо шоу гарне, добре спродюсоване, з цікавими гостями і цікавими темами для обговорень, тоді вони могли б сказати, що це гарне шоу".

"А якщо з'ясується, що це кремлівська пропаганда, тоді мене можна буде в чомусь звинувачувати, але чому б спочатку не подивитися саме шоу?" - риторично запитав Салмонд.

Ток-шоу Салмонда транслюватиметься у Великій Британії щочетверга після 16 листопада. RT у Сполученому Королівстві входить у загальнодоступний безкоштовний пакет телеканалів Freeview.

Минулого місяця на багатьох станціях лондонського метро й автобусних зупинках з'явилися рекламні плакати RT із закликами "критично мислити", ставити більше запитань і дивитися той телеканал.

Image caption Реклама російського телеканалу в метро Лондона

Салмонд каже, що хоче запрошувати на своє шоу людей, у яких є "ідеї і відповіді". На початку програми вони будуть викладати свої ідеї, а потім відповідати на питання аудиторії.

Політичні опоненти Салмонда скритикували його рішення співпрацювати з RT. Лідер Ліберально-демократичної партії Шотландії Віллі Ренні сказав, що Салмонд вважає себе "Майклом Паркінсоном пропагандистського телеканалу Путіна" (маючи на увазі легендарного ведучого ток-шоу, що кілька десятиліть виходив на ВВС).

Нинішня лідерка Шотландської національної партії Нікола Стерджен, яка також очолює шотландський уряд, сказала так: "Я впевнена, що дивитися шоу Алекса буде цікаво - проте обраний ним канал я б вибирати не стала. Звичайно, Алекс тепер не виборний політик і вільний робити все, що йому заманеться. Але якби він запитав моєї поради, я б запропонувала йому пошукати інший телеканал для трансляції його захоплюючого (в чому я не сумніваюся) шоу".

"Ні я, ні SNP не будемо цуратися критики російської політики там, де, як ми вважаємо, вона заслужена", - додала Стерджен.

Алекс Салмонд також веде власну розмовну програму на лондонській радіостанції LBC.

Іен Дейл, який веде аналогічну програму, написав у Twitter: "Я намагаюся не критикувати колег по LBC, але для Алекса Салмонда зроблю виняток. Я прийняв запрошення на запуск нового телешоу Алекса Салмонда. Тільки що я дізнався, що воно буде на RT. Соромся, Алексе. Дуже соромся".

У 2014 році Алекс Салмонд викликав обурення шотландців українського походження, коли в інтерв'ю чоловічому журналу висловив захоплення лідерськими якостями Володимира Путіна.

Він був змушений зустрітися з представниками української громади Шотландії і підтвердити, що засуджує анексію Криму.