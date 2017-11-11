У Британї вбили рись, що втекла з зоопарку

Копирайт изображения BORTH WILD ANIMAL KINGDOM

В Уельсі "гуманно знищили" євразійську рись, яка втекла з зоопарку, заявила рада графства Кередігіон.

Точний момент, коли кішка на ім'я Лілет вирвалася на свободу, невідомий. Це сталося за останні три тижні в зоопарку Borth Wild Animal Kingdom.

Місцева влада каже, що попри "виснажливі спроби" упіймати тварину, ризик для громадської безпеки став надто серйозним.

Рись попрямувала до населеного району і, за словами влади, "треба було діяти рішуче".

"Безпека громадськості була головним пріоритетом", - сказано в заяві ради графства.

Ваажають, що рись утекла, перемахнуваши через електрифіковану огорожу "гігантським стрибком".

Працівники зоопарку намагалися її упіймати.

Рись бачили багато де - у якийсь момент навіть думали, що вона ховається у кущах неподалік від зоопарку. Але вона уникла переслідувачів.

Рада Кередігіону й поліція кажуть, що пробували різні засоби, зокрема пастки з приманкою.

Копирайт изображения рись зоопарк Image caption Фотокамери засікли Лілет біля однієї з кліток-пасток

Неподалік від зоопарку за цей час знайшли мертву вівцю із ранами. Але експерти не змогли напевно відповісти, чи причетна до цього рись.

Рада графства також повідомила, що зоопарк перевірять. Після інциденту його закрили.