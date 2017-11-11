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Голова Нацагентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що мати її чоловіка госпіталізували після візиту детектива НАБУ.

Також пані Тімер-Булатова написала заяву до поліції про перевищення службових повноважень правоохоронцем.

У п'ятницю ввечері детектив прийшов до помешкання свекрухи пані Корчак, аби вручити повістку про допит.

У НАБУ заявили, що жінка захотіла, щоб її опитали на місці й запросила правоохоронця в квартиру.

Але після допиту подзвонила сину, відмовилася підписувати протокол, замкнула детектива в квартирі зсередини і сховала ключа.

В агенстві оприлюднили відео з місця події.

За словами ж пані Корчак, свекруха не встигла роздивитися посвідчення детектива і "подумала, що це шахрай та подзвонила сину".

"До приїзду поліції, щоб шахрай нікуди не втік, закрила замок", - написала чиновник у Facebook.

На її думку, детектив НАБУ порушив порядок вручення повістки та проведення допиту.

Також пані Корчак і Тімер-Булатова вважають, що правоохоронець незаконно проник у приміщення.

Детектив НАБУ натомість на відео заявляв, що його утримували в помешканні проти його волі.

Наталя Корчак очолила агентство з питань запобігання корупції у березні 2016 року.

На цій посаді зазнала критики через перебої в системі електронного декларування. Прем'єр Володимир Гройсман навіть пропонував керівництву агентства піти у відставку.

Сама пані Корчак заявляла, що високопосадовці хочуть її дискредитувати, щоб уникнути подачі декларацій.

У червні один із членів НАЗК, що має репутацію борця з корупцією, розкритикував роботу відомства і подав у відставку.