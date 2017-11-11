"Народний фронт" має піти на наступні вибори - Яценюк

Копирайт изображения UNIAN Image caption Арсеній Яценюк та Арсен Аваков (стовпи "Народного фронту") на презентації книжки міністра внутрішніх справ

Партія "Народний фронт" збирається брати участь у виборах президента й парламенту в 2019 році.

Про це заявив голова її політради Арсеній Яценюк на з'їзді партії, що проходить у суботу.

"Наше завдання - виконати нашу програму, яка необхідна для країни, і в 2019 році піти на президентські вибори, піти на парламентські", - сказав він.

Партія "Народний фронт" є одним із двох стовпів нинішньої влади.

Водночас соціологічні опитування показують, що наразі вона має недостатній рейтинг, аби пройти до парламенту.

З'їзд "Народного фронту" проходить у суботу в "Мистецькому арсеналі".

Серед його учасників - спікер Андрій Парубій, глава МВС Арсен Аваков, секретар РНБО Олександр Турчинов.

Також присутні низка міністрів, яких партія делегувала в уряд, зокрема Павло Петренко, Володимир Омелян і В'ячеслав Кириленко.

Останнім часом ЗМІ часто спекулюють щодо імовірних суперечностей між Арсеном Аваковим (НФ) та президентом Петром Порошенком.