"Народний фронт" має піти на наступні вибори - Яценюк
Партія "Народний фронт" збирається брати участь у виборах президента й парламенту в 2019 році.
Про це заявив голова її політради Арсеній Яценюк на з'їзді партії, що проходить у суботу.
"Наше завдання - виконати нашу програму, яка необхідна для країни, і в 2019 році піти на президентські вибори, піти на парламентські", - сказав він.
Партія "Народний фронт" є одним із двох стовпів нинішньої влади.
Водночас соціологічні опитування показують, що наразі вона має недостатній рейтинг, аби пройти до парламенту.
З'їзд "Народного фронту" проходить у суботу в "Мистецькому арсеналі".
Серед його учасників - спікер Андрій Парубій, глава МВС Арсен Аваков, секретар РНБО Олександр Турчинов.
Також присутні низка міністрів, яких партія делегувала в уряд, зокрема Павло Петренко, Володимир Омелян і В'ячеслав Кириленко.
Останнім часом ЗМІ часто спекулюють щодо імовірних суперечностей між Арсеном Аваковим (НФ) та президентом Петром Порошенком.