Дзвінки про мінування аеропортів йшли з "сусідньої держави" - поліція

Копирайт изображения Getty Images Image caption Харківський аеропорт

Серія дзвінків про мінування аеропортів надійшла з сусідньої держави, заявили у суботу в поліції.

"Реальної загрози" вони не становили, кажуть правоохоронці.

Про яку державу йдеться, вони не уточнили.

Всього у п'ятницю надійшли дзвінки про замінування 10 аеропортів та одного розважального закладу.

Всі ці об'єкти перевірили і вибухівки не виявили, кажуть у поліції.

Дзівнки стосувалися регіональних аеропортів: у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Одесі, Рівному, Ужгороді, Харкові, Херсоні та Чернівцях.

Із деяких з них евакуювали людей, розповів у п'ятницю BBC Україна речник поліції.

Так, у Харкові з аеропорту вивели близько 200 людей, в Одесі - півтисячі, а в Запоріжжі - евакуювали і персонал, і пасажирів, зазначили в поліції.