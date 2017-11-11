В Україні оновили Верховний суд
Судді оновленого Верховного суду України 11 листопада склали присягу. За словами президента Порошенка орган оновили на 95%.
Глава держави взяв участь в урочистій церемонії і заявив, що суд уперше сформували на основі конкурсу "з високим рівнем конкуренції, який проходив під дуже пильним наглядом громадськості".
"Склад Верховного Суду оновлено на 95% у порівнянні з попереднім, і кожний четвертий його суддя - адвокат чи науковець. Вони матимуть шанс побудувати нову систему правосуддя - керуючись українськими законами та європейськими стандартами й цінностями", - заявив пан Порошенко.
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За його словами, також запланована низка законів про зміни в системі правосуддя: закону про антикорупційний суд, про адвокатуру, про правову освіту, тощо.
Під час створення антикорупційного суду вноситимуть проект закону про воєнний суд, зазначив пан Порошенко.
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Конкурс до Верховного суду тривав з 7 листопада 2016 року. На перші 120 місць у Верховному суді документи подавали 846 кандидатів.
Під час відбору претенденти пройшли професійні та психологічні тести, перевірку НАБУ та агентства із запобігання корупції. Також свої висновки щодо кандидатів надавала Громадська рада доброчесності.
Останнім етапом відбору була співбесіда, яку пройшов 381 кандидат.
Експерти центру політико-правових реформ вже підрахували, що 94 фіналісти (78%) є чинними суддями або суддями у відставці.
З них 6 суддів зараз працюють у Верховному суді, а ще 49 суддів - у нинішніх вищих спеціалізованих судах, які скасовуються.
До фіналу потрапили 17 науковців-правників та дев'ять адвокатів. Хоча з науковцями та адвокатами були законодавчі перепони для участі в конкурсі, які до наступних відборів вже виправили.