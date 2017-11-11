"Будь-яка співпраця з Росією є зрадою України" - Турчинов

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов вважає, що будь-яка співпраця з Росією "є зрадою України". Про це він повідомив у кулуарах під час з'їзду "Народного фронту".

"Після ухвалення закону, який визнає Росію агресором на законодавчому рівні...і це не будуть лише мої побажання, це буде дія закону, відповідно до якого будуть вживатися державні заходи", - зазначив секретар РНБО.

6 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Пан Турчинов заявив, що закон про державну політику України щодо непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей має "забезпечити реальну деокупацію території Донбасу, систему військового управління, в тому числі в протидії російській агресії".

Секретар РНБО заявив, що документ передбачає "комплексний метод деокупації", тобто використання українських силових підрозділів, Збройних сил, а також дипломатичні шляхи.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій анонсував, що законопроект планують розглянути 16 листопада.