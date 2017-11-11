ДСНС: на неділю оголосили штормове попередження

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На неділю через погіршення погодних умов в Україні оголосили штормове попередження. Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"12 листопада вночі та вранці на Закарпатті йтимуть сильні дощі, у горах - сильний мокрий сніг, місцями пориви вітру 17-22 м/с, вдень на Лівобережжі окремі пориви вітру 15-20 м/с", - зазначили у службі.

За даними синоптиків, у неділю майже на свій території України - дощі, хмарно, вночі від 1-3 на заході та в центрі до 3-6 на сході. На півдні вночі 5-7 тепла, у Криму +7...+9.

Вдень на Закарпатті, у Чернівецькій та Вінницькій областях +7...+9, у решті регіонів +5...+7. На сході вдень від +6 до +10 градусів, у південних областях та Криму +12...+15,