Шкіряк: у Києві могли готувати теракт
Поліція у Києві запобігла можливого теракту, заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, коментуючи інформацію про знайдене авто із вибухівкою.
Напередодні у Нацполіції повідомили, що затримали в українській столиці автомобіль, у багажнику якого знайшли п'ять брикетів пластиду та електродетонатори.
"Та кількість вибухівки - понад 6,5 кілограмів, попередньо, пластиту із 15-ма детонаторами - могла бути використана для терористичного акту. Це могло спричинити достатньо велику кількість жертв", - сказав він в ефірі телеканалу "112 Україна".
- Чи можливі в Україні масові теракти?
- Шість гучних вибухів в Україні за останній рік
- Склади зброї в Україні: історія вибухів, пожеж і жертв
Знайденої вибухівки, за словниками представника МВС, вистачило б на значно потужніший вибух, ніж той, що нещодавно прогримів поблизу приміщення телеканалу "Еспрессо" у Києві.
"Це насправді успіх правоохоронців, - додав він. - Кількість жертв могла йти на десятки".
Авто, в якому знайшли вибухівку, за словами Зоряна Шкіряка, прибуло із Закарпатської області. У ньому сиділи двоє чоловіків.
Радник каже, що затримані не дають свідчень і не визнають провини: "Вони плутаються, пояснюють, що це їх попросили, і не знали, що у сумках".
За словами поліцейських, вибухівка була підготовлена до використання.
Авто, що викликало підозри силовиків, було припарковане біля торгового центру на Осокорках у Дарницькому районі.
"На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Чоловіків, які були у машині, затримали", - ішлося у повідомленні на Facebook.
"Із молодиками, які її (вибухівку. - Ред.) перевозили і не мали при собі засобів зв'язку, спілкуються слідчі та співробітники СБУ. Імовірно, у них є спільники", - додали у поліції.
Усіх патрульних у Києві перевели у підвищену готовність - ввечері вони посилено патрулювали вокзали, станції метрополітену та місця масового перебування людей.
Поліцейським допомагали 200 службовців Національної гвардії, зазначили у повідомленні.