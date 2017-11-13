Колишній голова ЦРУ: "Трампу має бути соромно!"

Копирайт изображения AFP

У неділю президент США Дональд Трамп відступився, практично відмовившись від своїх слів про те, що він вірить президенту РФ Володимиру Путіну, коли той запевняє, що російська влада не втручалися американську президентську кампанію.

У суботу Трамп і Путін коротко переговорили під час саміту АТЕС у В'єтнамі. Американський президент прямо запитав свого російського візаві, чи втручався Кремль у президентські вибори, які пройшли в США в 2016 році.

"Кожен раз, коли ми бачимося, він говорить, що він цього не робив, і я вірю, що він має на увазі те, що говорить, - сказав після цієї розмови президент Трамп. - Я думаю, він дуже ображений, і це не дуже добре для нашої країни ".

При цьому Трамп знову розкритикував колишніх голів американських спецслужб - колишнього директора Національної розвідки США Джеймса Клеппера, колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана і колишнього голову ФБР Джеймса Комі, назвавши їх політичними опортуністами.

Раніше Трамп не раз відкрито відмовлявся визнавати висновки своїх спецслужб про те, що саме Росія стоїть за зломом комп'ютерів Національного комітету Демократичної партії і активною кампанією в соцмережах проти його суперниці на виборах Гілларі Клінтон.

Як відреагували в США?

Сенатор-республіканець Джон Маккейн, послідовний критик нинішнього американського президента, назвав його наївним через те, що Трамп "ставить слово полковника КДБ вище слів співробітників американських спецслужб".

Член Постійного комітету з розвідки палати представників Адам Шифф написав в Twitter: "Знаєте, хто ще ображений, містере президент? Американський народ. Ви вірите закордонному противнику більше, ніж своїм розвідувальним службам".

А екс-голова ЦРУ Джон Бреннан заявив у відповідь президенту, що Трампу має бути соромно за його слова.

"З огляду на те, хто мене критикує, я розцінюю цю критику як орден", - заявив Бреннан.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джон Бреннан заявив, що критику з боку Дональда Трампа він сприймає як орден

"По-моєму, особливо негідно те, що в День ветеранів Дональд Трамп поставив під сумнів гідність і характер Джима Клеппера, який носив військову форму 35 років", - додав колишній директор ЦРУ.

"Те, що він вірить слову Путіна більше, ніж власним спецслужбам, - це просто безсовісно", - прокоментував слова президента сам Клеппер агентству Reuters.

"Путін прагне підірвати нашу систему, нашу демократію і весь наш політичний процес, - сказав Клеппер в інтерв'ю телеканалу CNN.

ЦРУ, між тим, опублікувало заяву для преси, в якій говориться: "Оцінка розвідки з приводу втручання Росії у вибори не змінилася".

Американська розвідка вже давно прийшла до висновку, що Росія намагалася схилити американських виборців на користь Трампа.

З ким ви, містере Трамп?

У неділю на прес-конференції в Ханої президента США попросили пояснити його слова про Путіна, який заперечує втручання Москви в американські президентські вибори.

"Вірю я цьому чи ні, я - з нашими спецслужбами, особливо в тому вигляді, в якому вони є зараз, - заявив Трамп. - Зараз ними керують хороші люди, і я дуже вірю в наші спецслужби".

"Він вірить в те, у що він вірить", - додав Трамп, кажучи про запевнення Путіна в тому, що Росія не втручалася в американські справи.

У своєму Twitter він пішов далі, атакувавши своїх критиків: "Коли всі ці ненависники і дурні зрозуміють, що мати хороші відносини з Росією - це добре, а не погано? Весь час грати в політичні ігри шкідливо для нашої країни. Я хочу вирішити проблеми з Північною Кореєю, Сирією, Україною, тероризмом, і Росія може сильно допомогти! "

Під час передвиборної кампанії і в перші кілька тижнів після обрання Трамп неодноразово робив примирливі заяви на адресу Росії, що породило звинувачення в тому, що кібератаки з ознаками участі російських спецслужб відбувалися в його інтересах. Трамп завжди відкидав цю версію.

Кремль також категорично заперечує всі звинувачення Росії у втручанні в хід американської передвиборчої кампанії.