Кількість жертв землетрусу в Ірані зросла до 330
На заході Ірану в результаті землетрусу магнітудою 7,3 загинули щонайменше 335 людей, повідомляє влада країни. Загиблі є і в Іраку. Кількість жертв продовжує зростати. Ще понад 4 тис. осіб отримали поранення.
Землетрус стався на північному кордоні Ірану з Іраком, більшість загиблих - мешканці Ірану.
Землетрус викликав паніку серед населення, жителі вибігли зі своїх будинків на вулиці. Мечеті в столиці Іраку Багдаді транслювали молитви через гучномовці.
Багато людей постраждало в місті Сарполь-е Захаб, що приблизно за 15 км від кордону, сказав голова рятувальної служби Ірану Бенкет-Хоссейн Куліванд. Руйнувань зазнав місцевий госпіталь, куди звозять поранених.
Руйнування є щонайменше у восьми селах, повідомив іранському державному телеканалу IRINN голова іранського відділення Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Мортеза Салім.
"У деяких селах сталися відключення електроенергії, була порушена телекомунікаційна система", - сказав він.
За словами Бенкет-Хоссейна Куліванда, роботу рятувальників ускладнюють зсуви.
Землетрус стався за 30 км на південний захід від Халабджі в Іракському Курдистані, недалеко від північно-східного кордону з Іраном. Епіцентр знаходився на глибині 33,9 км, поштовхи відчувалися в Туреччині, Ізраїлі та Кувейті.