Кількість жертв землетрусу в Ірані зросла до 330

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На заході Ірану в результаті землетрусу магнітудою 7,3 загинули щонайменше 335 людей, повідомляє влада країни. Загиблі є і в Іраку. Кількість жертв продовжує зростати. Ще понад 4 тис. осіб отримали поранення.

Землетрус стався на північному кордоні Ірану з Іраком, більшість загиблих - мешканці Ірану.

Землетрус викликав паніку серед населення, жителі вибігли зі своїх будинків на вулиці. Мечеті в столиці Іраку Багдаді транслювали молитви через гучномовці.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Найбільше смертей землетрус приніс у провінцію Керманшах

Багато людей постраждало в місті Сарполь-е Захаб, що приблизно за 15 км від кордону, сказав голова рятувальної служби Ірану Бенкет-Хоссейн Куліванд. Руйнувань зазнав місцевий госпіталь, куди звозять поранених.

Копирайт изображения EPA Image caption Поруч із зруйнованими будівлями розбили намети для постраждалих

Руйнування є щонайменше у восьми селах, повідомив іранському державному телеканалу IRINN голова іранського відділення Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Мортеза Салім.

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"У деяких селах сталися відключення електроенергії, була порушена телекомунікаційна система", - сказав він.

За словами Бенкет-Хоссейна Куліванда, роботу рятувальників ускладнюють зсуви.

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Землетрус стався за 30 км на південний захід від Халабджі в Іракському Курдистані, недалеко від північно-східного кордону з Іраном. Епіцентр знаходився на глибині 33,9 км, поштовхи відчувалися в Туреччині, Ізраїлі та Кувейті.